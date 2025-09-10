Become a Member
From Bethesda Magazine: Where MCPS students are going to college

College application, acceptance and enrollment data from eight public high schools

By Dana Gerber
September 10, 2025 9:47 a.m.
University of Maryland, College Park
University of Maryland, College Park. Photo credit: Josephine Jack

The following is a chart of the colleges and universities where 2025 graduates from eight Montgomery County public high schools applied, were accepted, and have enrolled . This data was supplied by the Montgomery County Public Schools Office of Shared Accountability and high school counselors, based on self-reported information. Officials could not guarantee complete information. For brevity’s sake, we have only included colleges and universities with at least 10 applicants from the combined high schools.

The schools are: Albert Einstein in Kensington; Bethesda-Chevy Chase, Walt Whitman and Walter Johnson in Bethesda; Montgomery Blair in Silver Spring; Richard Montgomery and Thomas S. Wootton in Rockville; and Winston Churchill in Potomac. 

Albert EinsteinBethesda-Chevy ChaseMontgomery BlairRichard MontgomeryWalter JohnsonWalt WhitmanWinston ChurchillWoottonTotal
CollegeEinstein appliedEinstein acceptedEinstein attendingBethesda-Chevy Chase appliedBethesda-Chevy Chase acceptedBethesda-Chevy Chase attendingBlair appliedBlair acceptedBlair attendingRichard Montgomery appliedRichard Montgomery acceptedRichard Montgomery attendingWalter Johnson appliedWalter Johnson acceptedWalter Johnson attendingWhitman appliedWhitman acceptedWhitman attendingChurchill appliedChurchill acceptedChurchill attendingWootton appliedWootton acceptedWootton attendingTotal appliedTotal acceptedTotal attending
Adelphi University0002103003002201112101101461
Allegheny College3201006101001101003004402080
American University443415833864319451577647847245634073721343424548
Amherst College000711900141150010113004115244
Appalachian State University65033041031122122121011023163
Arcadia University44043072050011000021010024110
Arizona State University9711913110621950161411812015801470120725
Auburn University30017101310721127133111133053093374
Babson College0003210004100008102103002051
Bard College43142030042022110021000020102
Barnard College410911120030040016225003005643
Barry University1101001001003300000005411281
Bates College31093162200022151021110028105
Baylor University21032000040010043086222024142
Bentley University0000000003001103005102001420
Binghamton University44055063172010531211015911310072495
Boston College8203984222029004161315134422321227299
Boston University17603691531104521621936419063184511513919910
Bowdoin College0001166111031160091040031047107
Bowie State University5519721972155353022131051063319
Brandeis University43053065050055064251032039232
Brown University50024114453524316324431412129222552013
Bryn Mawr College21022033011133141031100018123
Bucknell University41013711560911720102151091172214
Butler University00033000021055185010000019141
Cal Poly11086153220000073000000023133
California Institute of Technology000100244116007116004002006052
Capitol Technology University2101104202001110001000001151
Carleton College111108343131120052120000027157
Carnegie Mellon University62018316184435430303600312240302652611
Case Western Reserve University1001610227122277228143239141222311201948612
The Catholic University of America21172281322612681129221961231486211508722
Chapman University0002103100006204100001001650
Christopher Newport University3202203101000000003212201491
Claremont McKenna College0009112004001006110000002222
Clark Atlanta University110420172074063011010000037130
Clark University22021041011021043042021021120
Clemson University73048194133022725223255174533622516327512417
Cleveland Institute of Art7601100001101000000000001080
Coastal Carolina University97165171071032075041074050262
Colby College1001030510300210134110041039101
Colgate University100631632411631102242031040157
College of Charleston11101282339101672282123723533222106017211315
College of the Holy Cross0003101001003211002100001141
The College of Wooster22121022021055031100000016122
Colorado College11085342020000095341100028147
Colorado School of Mines00022143000062041022120020102
Colorado State University22085011061011032095021032180
Columbia College Chicago33000011102101100002202102190
Columbia University100291160216610230036433600411129296
Connecticut College00064032021032063043000024150
Coppin State University13112138029821142109032061022087456
Cornell University51135539076685333636942504350744003925
Dartmouth College20018211800231191029221300150012764
Davidson College3007009115001008314112003953
Delaware State University300210122012116301000001103781
Denison University1006422103002103110000001773
DePaul University981972156010074086074063162384
Dickinson College4208401491112085394282041166297
Drew University1100001100001101003304001160
Drexel University2723026201332041620352912111129151301502171358
Duke University61036226853806428325544481042323632517
Duquesne University33022020030053133032021023141
East Carolina University42132041061053133010032029142
Eckerd College00011021010033076021010017120
Elon University64012101147113833530432191221131211114610014
Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach0002100001003211103112201272
Emerson College55052051030072194152033142193
Emory University62130613320315229303561529333822494110
Fairfield University100310200210511105083111032122
Flagler College1101110004001103200000001051
Florida Agricultural and Mechanical University2005328006001001005001102942
Florida Atlantic University410841300184114601330168051081272
Florida Gulf Coast University22011000043031010044000015110
Florida Institute of Technology0000000003006304303212101891
Florida International University32062191072183141075082052183
Florida State University41017101100312039122389333532660199368
Fordham University7712417430174187030180191012615113801679911
Franklin & Marshall College51073021032042052152221033143
Frostburg State University222121490123023617305209411171103555
George Mason University292103729342190481115231627171341924217031116413
Georgetown University400345329413683417351115396341712754819
The George Washington University2760592065716458636325049145772956531745514730
Georgia Institute of Technology622233274103477334414221557254823354316
Georgia State University440630224081063010064063059220
Gettysburg College86220041021022130042076032183
Goucher College12708519616101311121162020058334
Grinnell College1003113202000001001001001231
Hamilton College20041042111131074400041125107
Hampton University21075012401440861100127031059281
Harvard University000150046305700181126114142270023094
Harvey Mudd College0001109215202109001002002961
Haverford College220210310500311114372140037115
High Point University32043031094097375073043046283
Hobart and William Smith Colleges1103101111103004201101001571
Hofstra University32044163141063143064133036234
Hood College98092114501121872110104043066324
Howard University27111401738422147963419172232134218329210121
IE University, Madrid0007321100001002000000001142
Illinois Institute of Technology32054000000042000000084120121
Indiana University Bloomington43049394105038246594271137667049176644840928248
Iowa State University0003201000002200003201101070
Ithaca College1513343095130075186162052057366
James Madison University262025741026110441247543155331492524526237721112
Johns Hopkins University2400413110276813257434132797765114902822
Juniata College41032032042133132122043026173
Kansas State University1101101104102104203100001680
Kennesaw State University0001105201002101100001101160
Kent State University22111143020052032020044123143
Kenyon College1004202101005310001110001472
King’s College London0001100000001005212001111042
Lafayette College311630410410116251141061043154
Lehigh University110722146017101860183012411461101294
Lewis & Clark College1113302101001104201000001381
Liberty University5303006104101100005000002460
Lincoln University0003204001000001002100001130
Louisiana State University11113707109401312218101115066178465
Loyola Marymount University320171426312001182974652000543911
Loyola University Chicago5301072126020074297053053055334
Loyola University Maryland47374342006024429103301651460181102213125413717
Macalester College110830118231021161022100033174
Manhattan University42022154031052022100052026152
Marist University65165151011074042011022132213
Marquette University11033010011021065010042019130
Maryland Institute College of Art1918165362153243133083121053389
Marymount Manhattan College3310002100001103200002101181
Marymount University772105116301010870100156131170305
Massachusetts Institute of Technology000500581111293216001311170018001561514
McDaniel College21154211332680284217101530105111701396511
McGill University5202414109724001410426168432100875226
Merrimack College0002103103101102203100001470
Miami University430880410101033232332311913114140125864
Michigan State University5302112019101132034241331922412119123168948
Middlebury College431161172050040014003004105772
Millersville University of Pennsylvania1113201003001101100001001151
Montana State University2202001000002203200001101170
Montgomery College180180154168168112155155120165165148155155145262616575726404030946946751
Morehouse College0002109223003202002101002262
Morgan State University2116128131571672543201023101571151121847817
Mount Holyoke College1102004001001100002000001120
Mount St. Mary’s University121236401570202011919501441107097505
Muhlenberg College1101005200004303105201002090
New Jersey Institute of Technology0002112001003301002102101361
The New School541107261070064153230021044206
New York Institute of Technology64064140061011021042022031151
New York University1551316148325983398558138597257723665724
Norfolk State University11054195020044020020021027151
North Carolina A&T State University43010512142144354000074163067277
North Carolina Central University00021012401003110000003002161
North Carolina State University144029131135029714522338132291101960216817
Northeastern University17405428457132303160172111468622027522246615321
Northwestern University60045854831452026535763573144103282813
Notre Dame of Maryland University550751236081086011030042159262
Nova Southeastern University1102203000002111005204101871
Oberlin College542650138083263053032111047295
The Oberlin Conservatory of Music1112002101001001101001101041
Occidental College44061051020022033031000025120
The Ohio State University115140234351105617779391868348105581474441246823164
Ohio University11111022011064054143030023162
Old Dominion University0001102103004202202103001770
Oregon State University3202201101002102200001101290
Pace University540320842311129031041053043253
Palm Beach Atlantic University2201001102002201001003201370
Peabody Institute of The Johns Hopkins University0000001001000001003204201040
Pennsylvania College of Technology44021041020044200000021018112
The Pennsylvania State University5342410972594414134383169118121529271791061118111911107162857
Pepperdine University0003101104002106302100001870
Pitzer College2001105102001001000000001220
Pomona College20020071060030010112002003421
Pratt Institute861105241010031084142121140206
Princeton University3003011693271212100351138433400301118
Providence College1002101102202101003101101370
Purdue University310197038161458340192511844723161281030412021
Queen’s University at Kingston0002111103001102101100001051
Quinnipiac University32043043021041043010032025150
Radford University2102101003001102200005411691
Reed College3112202211002102100000001272
Rensselaer Polytechnic Institute10011011605221183821540118253318
Rhode Island School of Design84153170031162261141000039126
Rice University10091127421611810183016301853113187
Ringling College of Art and Design4300004102101101102100001480
Rochester Institute of Technology520138028151910302321451137121163133778
Rose-Hulman Institute of Technology0004302100001113100001101171
Rowan University22032020010022033021011016110
Rutgers University—New Brunswick10702921027140421123022329193563414931227215911
Saint Joseph’s University11074121042252031042021028143
Saint Mary’s College of California0004304001000000000001001030
Salisbury University342824127166257581433623524191301202811031715919
San Diego State University22177065142265312123330311433711
Santa Clara University2101282410000210104040020036152
Sarah Lawrence College4312003002003205102000002161
Savannah College of Art and Design1074761941841541953862222583815
School of the Art Institute of Chicago138276132231000032021000031205
School of Visual Arts86100030010011033020000018101
Scripps College3203002101101100002000001250
Seton Hall University41000073043100010053051026111
Shenandoah University77000052030022110020000020111
Shepherd University1001104103000000001001101130
Skidmore College530117053021065264042020041252
Smith College21053153131121011131010022114
South Carolina State University1001003005001000000001101210
Southern Methodist University10043010031143031043000020111
Spelman College4107431220102232021063041148166
St. John’s College20072273132000022031011025113
St. John’s University22054162031142122053043031193
St. Lawrence University0001111001002214201110001063
St. Mary’s College of Maryland423313020051312287135275168119742512124614515
St. Olaf College0003304412000000001110001082
Stanford University300140063105411201032113842130023784
Stevens Institute of Technology100520510200310520111103032101
Stevenson University211521382321231821125041012411370125549
Stony Brook University4403307401030118062013701411368423
Suffolk University2000000002000003003201101130
SUNY Buffalo State University1104201001001101004001001440
Susquehanna University00011031011053200011033114103
Swarthmore College600310102150010111031112191164105
Syracuse University86149252339133824830572366431703922332515320
Temple University36327292136028229614637516100392032011027516521
Texas A&M University210830102014002101020106052061170
Texas Christian University0004303002000002102102111561
Thomas Jefferson University2203302201001000004001001470
Towson University13811618113841218680131655617153121174118384529120938100062097
Trinity College3202005001001004215200002161
Trinity Washington University43020087220000000000000016102
Tufts University54226512531190037414283272124212052810
Tulane University800519612101731247164165191115612104315
Union College22020021022020031044010018100
United States Air Force Academy2002101102001000002210001041
University at Buffalo44043022110022010054231022163
University College Dublin2204401000000001102200001090
University College London0001000000003004104300001240
The University of Alabama77075086182011102136133074064434
University of Arizona4301813014811851870221403021013100127812
The University of British Columbia11042020010022066130010020111
University of California, Berkeley31020423872354222414651336335302323411
University of California, Davis210770300500621231331264105168349
University of California, Irvine2105416408209502214217611810187465
University of California, Los Angeles2002443304129301910545233502931220257
University of California, Riverside0001000000002203203104401390
University of California, San Diego1112011121501510920489222602190157444
University of California, Santa Barbara21120122921144095041223161011060121628
University of California, Santa Cruz3207606302103101210052020040250
University of Central Florida2104102101542420850124093056212
University of Chicago72112113611372217112122242217001711110
University of Cincinnati21010095160022032052130031122
University of Colorado Boulder9908863103120040604934584556614153217139424527
University of Colorado Denver00032010021111044000022013101
University of Connecticut11110171211712214203829336172342532316019012411
University of Dayton0001101002002103300002001150
University of Delaware221925340434162421436752764372653746146140826125
University of Denver11012102860432760128132022049385
University of the District of Columbia31051010107002103202101003370
University of Edinburgh00063211100022187254000022176
University of Florida8203613523514262481127214167133581743548118
University of Georgia30037203183030132371134712339103421122538016
University of Glasgow0004301110000003302200001091
University of Hartford1103311102001110001002001162
University of Houston0003202004001101003003101740
University of Illinois Chicago0005303101001102000003101560
University of Illinois Urbana-Champaign10018703512336613516340121478348832606914
University of Iowa00021011030066176053053129202
University of Kansas0000002201106401104100001490
University of Kentucky54154111041154164055011032244
University of Louisville11032010020033021011033016110
University of Maine00032010011043033021021016110
University of Mary Washington11121030031021011063243022113
University of Maryland, Baltimore2100003001000002001102101130
University of Maryland, Baltimore County10184129560131637518173663216111630624261419225165100221061635158
University of Maryland, College Park170663228811646387110273498650400130573401153137412566347113622655861371
University of Maryland Eastern Shore871851286029407203001010740100292
University of Massachusetts Amherst12101241722515012313219431141301922214218811113
University of Massachusetts Boston00021031100066030022221018113
University of Miami5104914534423242355250183309417522526020
University of Michigan184110411588193105848913913919141121151111027669543
University of Minnesota Twin Cities750108015901230211701610017100861106681
University of Mississippi220115144120077197064011042303
University of Missouri1101101003101112102202201391
University of New Hampshire43043172063087163053000040242
University of New Haven3303106301000001001101101690
University of North Carolina Asheville0000004302003103103001101660
University of North Carolina at Chapel Hill2020796482909212370611061547891921346197217
University of North Carolina at Charlotte4102112007202004004105203071
University of North Carolina at Greensboro3312104203111100003100001692
University of North Carolina Wilmington1210013101730400630187161051071352
University of Notre Dame100151013101511150017431400100010074
University of Oklahoma1101111000000003103001101041
University of Oregon8721714010607007611914062033077523
University of Oxford0002000002001004001000001000
University of Pennsylvania81134219442928541215630919774214903118
University of Pittsburgh493641249249555161104871409751511042143844145921195760853
University of Rhode Island65112605207211060116051043060312
University of Richmond841171011110102012311120202060095243
University of Rochester41016901060102117112241102080830109513
University of San Diego2101050510500410134053120046151
University of San Francisco22054052131021000083011026141
The University of the South3305210001001100000002201281
University of South Carolina106047292186135625836371427462114125232617118
University of South Florida110136072015421152104194173273298
University of Southern California11214041406235203532474041532960278329
University of St Andrews000116242220000075032000027154
The University of Tampa442191338321563241742110120136241621358223
The University of Tennessee, Knoxville51026142600123029145331922671251421627212
The University of Texas at Arlington1100004002000001003003101420
The University of Texas at Austin2103833314035302231551042214342268217
The University of Texas at Dallas1001100000001103102104201260
University of Toronto1101491741100871129120061151315
University of Utah220410320653551115053130039235
University of Vermont15151453623827517613222658334291951210024616824
University of Virginia18401031888793926010014312320510891991127309122
University of Washington640372643914137811930462033712222712439412
University of Waterloo0000001100003102002213111152
University of Wisconsin–Madison9418226435744386711551244113651215114448012738
Ursinus College1102220001111101102102201093
Vanderbilt University400188836633741202146212910361162263420
Vassar College83163173170082181080031055134
Villanova University730154060011101430278015411631111262
Virginia Commonwealth University991840217113322418110401370830106555
Virginia State University0001116403001100001103201591
Virginia Tech32211663567329299221013476693447109611512072972636056
Wake Forest University610201112111000192038841400510124146
Washington Adventist University440000123022121010010011023111
Washington and Lee University0002003102001102001002001320
Washington College441731155041065132060062051223
Washington University in St. Louis10036851832333225433142202123331872718
Wellesley College10020011414002113005312003083
Wesleyan University531621932610910105073330055187
West Chester University2101101000003102102102201370
West Virginia State University0002007103000001000000001310
West Virginia University17122107117112225216103118215809711176813
Wheaton College Massachusetts0000003201002101002202201170
William & Mary6212613321523052258046164296120612036114
Williams College200112181090050013113103005452
Worcester Polytechnic Institute100430430200108130021031029161
Yale University50016006743613219104222324222222641611
York College of Pennsylvania44222031062122010021020022123

This appears in the September/October 2025 issue of Bethesda Magazine.

